Après les 45 minutes de la première partie qui oppose Antalyaspor et Adana Demirspor comptant pour la 26e journée du championnat de Turquie, ce sont les éclairs bleus de Pape Alioune Ndiaye et de Chérif Ndiaye qui mènent les débats. Si le premier cité a été le passeur de l’ouverture du score intervenue après 33 minutes de jeu, le second a permis à son équipe de faire le break avant la pause. C’est le deuxième but de la saison de l’attaquant sénégalais et la quatrième passe décisive de Badou Ndiaye qui compte dans son rang 7 réalisations depuis le début de la saison. Adana Demirspor mène tout droit vers un 12 succès de la saison en championnat.

⚽️GOL: 45+2' Cherif Ndiaye Adana Demirspor 2-0 Antalyaspor Maç yayınları, Anlık gol ve pozisyonlar için takip: @GoltubeTv pic.twitter.com/oIuzlIbzPc — GOLTUBE – Anında Goller (@anindagol22) March 18, 2023

