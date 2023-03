Ciblé par plusieurs Sénégalais pour son vote du meilleur joueur de la FIFA en 2022, Aliou Cissé est revenu sur cette polémique. Il assume pleinement.

Après la divulgation des votes du The Best FIFA ou meilleur joueur du monde lors de la saison écoulée, Aliou Cissé avait classé Kylian Mbappé et… Achraf Hakimi derrière l’un de ses plus fidèles lieutenants en sélection, en l’occurrence le meilleur joueur africain Sadio Mané. Son choix pour le étonnant qui a créée de vives critiques contre le sélectionneur des Lions du Sénégal. Un peu moins de trois semaines plus tard, El Tactico s’est défendu à l’occasion de la publication de sa liste pour le prochain rassemblement de son équipe.

« C’est un trophée individuel. Pour moi, la Coupe du Monde est la plus grande compétition, je ne suis pas le seul à penser cela. Malheureusement, Sadio Mané ne l’a pas jouée. Mon choix et ma décision ont été pris par rapport à cette compétition. Si Sadio Mané l’avait joué pour seulement une minute, il n’y aurait pas ce débat et cette polémique ne s’installerait pas. J’accepte les critiques, mais je ne souhaite pas être dans des compromissions ou prendre des décisions qui sont à l’antipode de mon éducation, de mes valeurs, ma conviction, mes principes de vérité et d’objectivité qui ont toujours guidé ma conduite.

Sadio Mané est un top player, notre leader technique qui nous a toujours guidés. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Il est sans doute le meilleur joueur sénégalais de l’histoire. Je ne dirai jamais le contraire. Je suis avec lui depuis 2011, ça fait longtemps que j’ai noué avec lui une relation humaine positive, qui se fond sur la loyauté. Ce qui m’importe, c’est sa santé et ses performances, sa progression pour qu’il devienne le meilleur joueur du monde. Mon soutien pour lui reste intact. Rien ne peut entacher notre relation. »

wiwsport.com