Après sept mois passé hors des terrains suite à sa blessure à l’ischio, Moussa Niakhaté est de nouveau opérationnel pour son club Nottingham Forest. Le défenseur est revenu sur cette longue période de rétablissement passé entre l’Angleterre et l’Italie .

Dans cette saison 2022-2023, Moussa Niakhaté n’aura joué pour le moment que deux matchs de Premier League. Blessé le 14 août 2022 contre West Ham, le défenseur sénégalais a raté la plupart des matchs de cette saison avec son club mais aussi avec l’équipe national du Sénégal, huitièmes de finaliste de la Coupe du monde.

« Il fallait accepter la blessure pour revenir très vite »

Absent pendant une longue période à cause d’une terrible blessure à l’ischion, l’ex joueur de Mayence pourrait être intégré dans le groupe pour la réception de Newcastle ce vendredi à City Ground après le dernier match ou il est resté sur le banc contre Tottenham. Mais que l’attente fut difficile pour Niakhaté qui a relaté le déroulé de sa convalescence depuis le premier jour à travers une video postée sur son compte YouTube.

« Maintenant nous partons pour un travail énorme pour revenir au top. Laisser toute la déception derrière et accepter la blessure est la seule façon de revenir très vite. Heureusement je n’étais pas seul, j’étais avec mes amis, Giulian, mon coéquipier qui a aussi souffert de ma grosse blessure. Oui nous sommes loin de Nottingham mais nous avons continué à supporter nos coéquipiers » a expliqué le joueur qui s’est remis de sa blessure dans un centre à Bologne.

En Italie, Moussa Niakhaté s’est pris en main dans la « Green room » dudit centre d’entrainement de Bologne, travaillant notamment pour retrouver l’équilibre de son corps. « L’objectif était d’avoir un bon équilibre aussi bien sur mon coté droit que sur mon coté gauche. On a travaillé sur les sauts et sur les réceptions. La pièce avait des capteurs et une douzaine de caméras pour voir si le corps était bien positionné. Je recherchais la perfection » relate t-‘il. Même s’il a apprécié ce travail en gym, le défenseur a adoré retrouvé le rectangle vert pour retoucher le ballon.

« Sentir à nouveau le gazon sur le terrain…. c’était super »

« J’ai aimé la Green room et la salle de gym mais la meilleure partie a eu lieu sur le terrain parce que c’est la chose la plus proche de ma passion, le Football. Sentir le gazon sur le terrain et de me mettre dessus avec mes crampons était une bonne sensation. C’était super. » Passé cet étape, il fallait suivre les réactions du corps et miser sur la récupération grâce à une machine spéciale « The Nordic ». « C’est mon équipement, mon meilleur ami. C’est une sorte de machine d’essai aux cotés de l’équipement « Isokinetic » qui dit comment se sent le corps, les performances actuelles et les performances requises pour passer à l’étape suivante. C’est une machine que j’ai utilisé plusieurs fois durant mon rétablissement « .

« Vendredi soir contre Newcastle sera peut-être le jour de mon retour sur la pelouse »

De retour en Angleterre, Moussa Niakhaté a commencé à consolider le travail de ré-athlétisation et de remise en forme entamé à Bologne. Sur et en dehors du terrain, il s’est donné corps et âme à chaque séance pour réussir à effectuer son retour officiel à la compétition le 11 mars 2023 contre Tottenham. Un retour qu’il a savouré depuis le banc de touche malgré la défaite des siens (3-1) face aux Spurs.

« C’est juste bon. Malheureusement ce n’était pas résultat espérait pour mon retour avec l’équipe. Mais la saison n’est pas encore terminée. Tous ensemble nous allons atteindre notre objectif. En ce qui me concerne après avoir passé des mois compliqués lors desquels j’ai beaucoup appris de moi-même, je peux dire que je suis heureux d’être de retour. Le prochain match vendredi soir contre Newcastle sera peut-être le jour de mon retour sur la pelouse » .

Wiwsport.com