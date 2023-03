Absent de la liste d’Aliou Cissé, Lamine Camara et Pape Amadou Daillo ne sont, non plus, pas retenus avec la sélection des moins de 23 ans, pour les raisons administratives. Les deux nouveaux joueurs du FC Metz, par ailleurs double champions d’Afrique, ne feront pas partir de l’aventure, du moins pour le moment.