Moussa Niakhaté va retrouver la pelouse ce soir (20H GMT)pour le compte de la 28e journée de Premier League. Blessé aux ischios au moins d’août, le défenseur sénégalais a raté sept mois de compétition avec son club mais aussi avec l’équipe nationale du Sénégal, huitièmes de finaliste du mondial 2022.

Après une longue attente, l’ex joueur de Mayence avait fait son retour dans le groupe de Nottingham le weekend dernier mais n’avait pas pu jouer. Ce vendredi à City Ground, il retrouve une place de titulaire en défense central en compagnie du brésilien Felipe Augusto.

🔁 Four changes from #TOTNFO.

💪 Moussa returns to the XI.

👊 Brennan's fit to start.

Introducing your #NFFC side to face @NUFC.

📋 #NFONEW pic.twitter.com/pW6OH7n7DM

— Nottingham Forest FC (@NFFC) March 17, 2023