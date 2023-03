Pour le retour à la compétition de Moussa Niakhaté en tant que titulaire , Nottingham Forest a perdu sur le fil contre Newcastle grâce à un doublé d’Aleksander Isac et une bourde de Niakhaté (1-2).

Que c’est dur ce retour de Moussa Niakhaté. Les Tricky Trees étaient à quelques minutes de conserver le match le nul avant une faute de main inexplicable du défenseur sénégalais, sanctionné d’un penalty.

Pourtant tout était bien parti pour assister à une belle soirée au City Ground. Bousculés d’entrée de match, les hommes de Steve Cooper ont dû laisser l’orage Magpies passer avant de piquer au bon moment. Sur une action anodine, André Ayew déclenche le pressing sur Botman qui envoie une mauvaise passe à son gardien. Le ballon est intercepté par Emmanuel Dennis qui se joue du gardien avant de marquer dans les buts vides (1-0).

Nottingham prend les devants mais va continuer à faire le dos malgré la multiplication des occasions de Newcastle. A la 36e, Longstaff trouve même le poteau de Keylor Navas. La paire défensive formée par Niakhaté et Felipe vacille mais ne cède toujours pas. Du moins pas encore puisque quelque instants avant la pause, la défense est complètement pris à défaut. Joe Willock déborde et centre pour Aleksander Isak qui bat le portier costaricain et égalise (45+3).

En seconde période, Newcastle continue de pousser pour mettre le but du K.O. mais voit ses nombreuses tentatives échouer. Dans le temps additionnel, Moussa Niakhaté met sa main en opposition dans la surface suite à un centre des Magpies, l’arbitre n’hésite pas et désigne le point de penalty. Aleksander Isak ne se fait pas prier pour signer son doublé et offrir la victoire aux siens (1-2).

Avec cette victoire à l’arrachée, Newcastle revient à un point des Spurs (4e) alors que Nottingham Forest reste 14e de Premier League sous la menace d’Everton, Leicester et de West Ham.

Wiwsport.com