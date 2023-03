Libre de tout contrat depuis sa pige à Charlton, Pape Ndiaye Souaré va devoir encore tenter de se relancer en D3 d’Angleterre.

À 32 ans, Pape Ndiaye Souaré était sans contrat depuis la fin de sa brève aventure à Charlton Athletic. L’ancien latéral droit international sénégalais (26 sélections et 1 but en Equipe Nationale) restait sur 13 matchs avec les Addicks la saison dernière. Après quelques mois au chômage, il a retrouvé un club en s’engageant en faveur du Morecambe FC, avant dernier de League One (D2 d’Angleterre).

Il aura l’occasion de servir de bons centres à son compatriote Baye Oumar Niasse, qui a également signé dans ce club il y a quelques jours. « Je suis ravi de rejoindre Morecambe pour le reste de la saison. Nous devons nous battre pour rester en Ligue One, et je veux aider mes coéquipiers à atteindre cet objectif. J’ai évidemment passé une partie de ma carrière en Angleterre, et j’espère que cette expérience m’aidera, moi et l’équipe, à aller de l’avant lors de ces neuf prochains matchs », a déclaré Pape Ndiaye Souaré.

🚨𝐒𝐎𝐔𝐀𝐑𝐄 𝐉𝐎𝐈𝐍𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐇𝐑𝐈𝐌𝐏𝐒🚨 Experienced left-back Pape N'Diaye Souare has this afternoon joined Morecambe FC! Welcome, Pape🤝#UTS🦐 — Morecambe FC (@MorecambeFC) March 17, 2023

