C’est un choc entre deux clubs italiens qu’on aura en quarts de finale de C1. L’AC Milan des Sénégalais Fodé Ballo-Touré et Malick Thiaw affrontera en effet Naples.

Cette semaine a eu lieu la fin des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Globalement, la hiérarchie a été respectée et il reste du très lourd à ce stade de la compétition. Trois clubs italiens sont d’ailleurs présents en quarts de finale. En parallèle, on aurait droit, comme on pouvait le redouter, à une affiche 100% italienne entre l’AC Milan et le Napoli.

Les Milanais, champions d’Italie en titre, sont bien partis pour laisser le Scudetto aux Napolitains cette saison. Nul doute qu’ils ne voudront pas en faire autant avec la LdC. Mais Victor Osimhen et ses coéquipiers marchent sur l’eau cette saison. Et avec un match retour programmé à Naples mi-avril, nul doute que les Rossoneri auront très fort à faire pour passer.

