C’est l’une des questions qui a semé le doute dans l’attente des listes d’Aliou Cissé et de Demba Mbaye. Allions-nous retrouver les internationaux U23 dans le groupe des Olympiques ou rester avec l’équipe A dans cette trêve de mars.

En marge de la double confrontation comptant pour les éliminatoires de la prochaine CAN, le Sénégal est aussi engagé dans les barrages pour la Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans. Les Lions Olympiques qui doivent faire face au Mali pour valider leur ticket vers ce rendez-vous, ont besoin des meilleurs atouts sur lesquels ils peuvent compter. Pourtant, le sélectionneur Demba Mbaye devra faire sans son capitaine Dion Lopy, mais aussi de Formose Mendy qui étaient espérés pour renforcer le groupe.

Appelés pour la quatrième fois en sélection par Aliou Cissé, Formose Mendy ne sera pas à l’étage inférieur même pour prêter main forte aux Olympiques. Le sociétaire d’Amiens a été encore une fois appelé par Cissé pour venir jouer son rôle de couteau suisse lui qui joue aux postes de latéral et axe central. Après avoir fait toutes les catégories inférieures de la sélection nationales, Formose semble faire désormais partie des plans d’El Tactico.

Idem pour le joueur du Stade de Reims, Dion Lopy. Si son arrivée dans la Tanière a pendant longtemps été sujet de débat par les observateurs, le timing a surpris plus d’un. Capitaine des U23 à l’arrivée de Demba Mbaye sur le banc, l’ancien d’Oslo Football Académie sera parmi les 24 de Cissé et non dans le groupe qui ira chercher la qualification à la CAN U23. Pourtant, d’aucuns considèrent que son talent et son expérience auraient été encore une fois bénéfiques pour les Olympiques.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Aliou Cissé a fait savoir qu’il a travaillé en étroite collaboration avec Demba Mbaye et la Direction Technique nationale. Et donc, la convocation dans sa liste des internationaux U23, surtout de Dion Lopy a été bien réfléchie et nourrie par l’encadrement.

Dès lors, Demba Mbaye, pour sa part, pourra compter sur les montées de Lamine Camara (FC Metz) ou encore de Mamadou Mbacké Fall (Villarreal) comme renfort de taille. Pour rappel, l’équipe nationale olympique fera face au Mali dans une double confrontation prévue les 22 et 28 mars prochain, à Dakar et à Bamako.

wiwsport.com