Aliou Cissé a peut-être choisi le mauvais moment mais Dion Lopy est enfin appelé par le sélectionneur de l’équipe première du Sénégal. Après les U20 et les U23, le milieu de terrain de 21 ans, monte d’un cran.

C’est l’une des grosses surprises de la nouvelle liste d’Aliou Cissé en vue de la 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023, annoncée ce vendredi à l’occasion d’un face à face avec les journalistes. Le milieu de terrain du Stade de Reims qui a longtemps attendu ses débuts avec la sélection A va enfin pouvoir goûter l’ambiance de la tanière à côté de ses aînés champions d’Afrique.

Dévenu, depuis un moment, un élément incontournable avec les moins de 23 ans, après son passage chez les juniors où il a disputé la Coupe d’Afrique et la Coupe du monde de la catégorie, Dion Lopy a été convoqué pour le prochain rassemblement des Lions, qui verra les partenaires de Sadio Mané défier le Mozambique les 24 et 28 mars prochains, d’abord à Diamniadio à l’aller puis à Maputo pour la manche retour.

Mauvais timing

Si cette convocation est perçue comme une suite logique, le milieu de terrain étincelant dans l’entre jeu et aussi bien dans la récupération, était néanmoins plus attendu avec les Olympiques de Demba Mbaye qui joueront notamment une double confrontation contre le Mali qualificative pour la CAN de la catégorie des moins de 23 ans. Sachant que le rémois de 21 ans pourrait ne pas jouer devant l’un des patrons de cette sélection Idrissa Gana Gueye, Nampalys Mendy ou encore le milieu de Seville Pape Alassane Gueye, son rendement aurait été plus conséquent avec les Olympiques.