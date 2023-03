Comme attendu, Aliou Cissé a fait des choix. Le sélectionneur des Lions a fait appel à une nouveauté dans sa liste post Coupe du Monde, a rappelé plusieurs joueurs, alors que certains ont été laissés à quai.

Vendredi 17 mars, Aliou Cissé a dévoilé sa première liste depuis l’élimination en huitièmes de finale de la Coupe du Monde pour préparer les matchs de qualification à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations contre le Mozambique, les 24 et 28 mars. Avec les incertitudes de certains joueurs qui étaient blessés ou encore avec la méforme d’autres, il fallait prendre des décisions, faire des choix, et c’est ce qu’Aliou Cissé a fait.

Edouard Mendy, Pape Abou Cissé, Kouyaté OUT

Le premier enseignement, c’est qu’El Tactico a opté pour un groupe de 24 joueurs. Et parmi ceux-là, ne figure pas Edouard Mendy. Il fallait s’y attendre. Après une Coupe du Monde mi-figue, mi-raisin, le portier de 30 ans a retrouvé son club avec beaucoup plus de difficultés : une blessure à un doigt qui l’a écarté des terrains depuis Qatar. Aliou Cissé a donc préféré misé sur des gardiens en forme dans leur club, en l’occurrence Alfred Gomis, Seny Dieng et surtout Mory Diaw.

En plus du portier de Chelsea, le sélectionneur s’est passé de plusieurs autres mondialistes. Respectivement blessés depuis le Mondial, Abdou Diallo et Cheikhou Kouyaté n’ont pas été retenus, tout comme Pape Abou Cissé et Fodé Ballo-Touré, en délicatesse à l’Olympiakos et à l’AC Milan, Famara Diédhiou, en manque de temps de jeu à Granada, Mamadou Loum Ndiaye, Moustapha Name ou encore Nicolas Jackson, qui pourrait intégrer les U23.

La grande première de Dion Lopy, six retours dont celui Habib Diallo

C’est sans doute la surprise du chef. Attendu pour renforcer l’Equipe Nationale U23 en marge des éliminatoires à la CAN de la catégorie contre le Mali, le milieu de terrain du Stade de Reims, Dion Lopy (21 ans), a été appelé pour la première fois par Aliou Cissé. Cette convocation pour l’ancien pensionnaire d’Oslo FA récompense une trajectoire exceptionnelle pour un joueur qui a connu presque toutes les sélections jeunes, mais aussi une très belle progression du côté de Reims.

En défense, pour pallier notamment les absences d’Abdou Diallo, de Pape Abou Cissé ou encore de Fodé Ballo-Touré, Moussa Niakhaté a été rappelé, malgré ses nombreux mois sans compétition à Nottingham Forest. Noah Fadiga, qui a raté de peu la Coupe du Monde, Abdoulaye Seck et Abdallah Ndour sont également présents. Puis en attaque, Habib Diallo, dont le retour semblait plus que jamais s’imposer, est bien là. Bien évidemment au poste de gardien, c’est Mory Diaw qui supplée Edouard Mendy. En attaque, Pape Ousmane Sakho arrive en l’absence d’Ismaila Sarr.

La liste d’Aliou Cissé

Gardiens : Alfred Gomis, Seny Dieng, Mory Diaw

Défenseurs : Youssouf Sabaly, Noah Fadiga, Formose Mendy, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs, Abdoulaye Seck, Abdallah Ndour

Milieux de terrain : Idrissa Gueye, Pathé Ciss, Pape Matar Sarr, Dion Lopy, Nampalys Mendy, Pape Gueye

Attaquants : Sadio Mané, Krépin Diatta, Boulaye Dia, Habib Diallo, Iliman Ndiaye, Bamba Dieng, Pape Ousmane Sakho

wiwsport.com