En vue de la double confrontation contre le Sénégal comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 23 ans, la sélection malienne vient de rendre public sa liste des joueurs retenus à l’occasion. Il s’agit d’un groupe de 23 Aiglons composé essentiellement des joueurs expatriés.

Le Mali a pris une avance sur son prochain adversaire, le Sénégal. A quelques jours de son affrontement contre les Lions Olympiques prévu le 22 mars pour l’acte 1 et le 28 du même mois à Bamako pour la manche retour, le sélectionneur malien a dévoilé, avant Demba Mbaye, la liste des joueurs retenus pour cette double confrontation.

Pour le compte du troisième et dernier tour des éliminatoires de la CAN U23 qualificative notamment aux Jeux Olympiques, Badra Alou Diallo a fait appel à plusieurs joueurs qui évoluent en Europe, parmi eux, Lassine Diarra le portier de Châteauroux, le défenseur de Ibrahima Cissé, pensionnaire de Schalke 04, et les attaquants du Stade de Reims Abdoulaye Gory et Thiémoko Diarra. Cinq proviennent du championnat local, dont Nankouma Keita de Djoliba AC.

🦅🇲🇱 | Liste des 23 joueurs convoqués en U23 pour affronter le Sénégal sur une double confrontation ! L’équipe sera renforcée par des joueurs de l’equipe A éligibles à prendre part aux rencontres, le coach Eric Chelle et coach Conty n’ont toutefois pas donné les noms 🤐 🦅🇲🇱 pic.twitter.com/OOTNAMNSkz — Les Aigles Du Mali 🇲🇱🦅 (@AiglesDuMali_) March 17, 2023

