En vue de la double confrontation contre le Mali comptant pour les éliminatoires de la CAN U23, quatre renforts de taille vont venir épauler l’équipe olympique en quête d’une qualification à la CAN de la catégorie.

Selon certaines sources Pape Demba Mbaye ne s’en limitera pas à Arona Sangante (Le Havre) et aux Sochaliens Bassirou Ndiaye et Rassoul Ndiaye pour faire face aux Aiglons du Mali. Outre ces deux « expatriés », le sélectionneur aurait envoyé des convocations à quatre autres joueurs évoluant à l’étranger.

Il s’agit de des champions d’Afrique U20 Mamadou Lamine Camara (RS Berkane) et Samba Diallo (Dynamo Kiev) mais aussi de Paul Valère Basséne (Mouloudia FC) et d’Abdallah Sima (Angers) qui a honoré deux sélections avec les Lions d’Aliou Cissé. Ces joueurs auront ainsi la tâche d’apporter une valeur ajoutée à l’effectif de Pape Demba Mbaye qui joueront le premier match le 22 mars à Diamniado avant d’aller à Bamako le 28 pour y validé leur ticket pour la CAN.

Wiwsport.com