La compétition a observé une pause hier. Elle reprend ce vendredi avec deux affiches au menu du programme. L’AS Douanes va effectuer sa troisième sortie, un deuxième derby à ne surtout pas perdre pour le représentant du Sénégal qui peine à rendre heureux ses supporters à Dakar Arena.

Après deux revers d’entrée, Alkaly Ndour et ses coéquipiers qui disputeront cinq matchs au total, vont effectuer leur troisième sortie. Ce soir (19h30), ils seront opposés au Stade Malien. Un nouveau représentant du Mali qui montre de grandes ambitions pour sa première participation. En deux matchs, il compte une défaite face à l’US Monastir et une victoire face au Kwara Falcons BC. Actuellement à la 3e place de la conférence Sahara, les « Maliens » voudront à coup sur garder leur place et leurs chances de se qualifier pour les play-offs.

En face, l’AS Douanes a des sueurs froides avant de disputer ce match. Lanterne rouge de la conférence, il faudra gagner pour survivre. Et surtout redonner confiance aux joueurs dont les prestations inquiètent au fur et à mesure que la compétition avance. Le collectif peine à s’imposer malgré le recrutement XXL du club. L’AS Douanes peine à mettre ses paniers et reste inoffensive devant les rebonds défensifs. Des choses qu’il faudra rectifier ce soir pour espérer faire mieux qu’en 2021 comme le souhaite le club. En première heure, Abidjan Basket Club sera opposé à l’US Monastir à 16h30.

Jean Jacques Boissy, meneur de l’AS Douanes espère un sursaut d’orgueil

En conference de presse mercredi, l’international sénégalais a exprimé toute sa frustration de ne pas gagner leurs matchs. Auteur de 14 points lors de la deuxième défaite, il a livré une meilleure prestation. Mais n’empêche, le jeune Lion de la Téranga a failli pleurer en fin de match.

« C’est très difficile de perdre deux matchs, à domicile comme à l’extérieur. Cela fait très mal. J’avais les larmes aux yeux en venant. Je ne voulais pas faire la conference de presse. C’est très difficile mais on se parle, on s’encourage, pour aller de l’avant en équipe. On ne peut pas mettre la défaite sur le dos du coach ou des joueurs. On se regroupe ensemble, on s’aide encore pour aller de l’avant ».

