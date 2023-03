Aliou Cissé a décidé de se passer de Malick Thiaw (Milan AC). Le sélectionneur des Lions a révélé qu’il n’y avait pas encore de contact direct entre lui et le défenseur rossoneri même si la piste est en train d’être étudiée.

Pas de Malick Thiaw donc. Très en vue cette saison avec le Milan AC avec notamment 10 matchs de Serie A joués et 2 en Ligue des champions, le défenseur germano-sénégalais de 21 ans qui pour le moment évolue avec les U21 de Allemagne doit encore attendre pour découvrir la tanière. En conférence de presse ce vendredi, Aliou Cissé a expliqué pourquoi il a décidé de se passer du natif de Dusseldorf.

« Si je vous dis que j’ai eu des contacts directs avec lui, je mentirai. Aujourd’hui je le dis et le répète, l’équipe nationale n’est fermée à aucun joueur. Les qualités de ce garçon, nous les connaissons mais à ce poste là nous avons de très bon joueurs. Que ce soit ceux qui sont avec moi depuis longtemps comme le capitaine Kalidou Koulibaly, Pape Abou Cissé qui n’est pas là, Pape Abdoulaye Seck qui revient dans le groupe ou un garçon comme Formose Mendy. Ce que nous avons ici, nous voulons le garder, nous voulons le garder. maintenant si on trouve beaucoup plus fort ailleurs et qui est disposé à venir jouer avec l’équipe nationale du Sénégal, il n’y a pas de problème. Mais c’est un piste qu’on est en train de travailler, ça ne se décrète pas, il faut laisser le temps au temps comme je l’ai toujours fais pour demander à ces garçons de venir jouer pour nous. Ce n’est pas une priorité actuellement parce que j’estime qu’on a de très bon joueurs qui sont formés dans nos clubs » a affirmé Aliou Cissé.

Wiwsport.com