Dans sa liste dévoilée ce vendredi pour les 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023, Aliou Cissé a zappé plusieurs cadres et habitués de la tanière. Des choix qu’il a tenu à expliquer en conférence de presse.

Au total onze mondialistes et pas des moindres sont absents de la liste du Sénégal pour la double confrontation contre le Mozambique. Certains étaient même titulaires au Qatar et ne seront pas de la partie pour diverses raisons : manque de temps de jeu, méforme ou blessure.

Gardien numéro un des Lions, Edouard Mendy ne connaitra pas sa 30e convocation avec l’équipe nationale ce mois de mars. Pas compétitif et forfait alors qu’il vient tout juste de reprendre la compétition, le portier de Chelsea a donc été logiquement laissé à quai par Aliou Cissé. « Il vient tout juste de reprendre la compétition et je pense que le plus prudent est de le laisser avec son club. Sa qualité on le connaît et nous savons aussi ce qu’il représente pour notre équipe. Mais il a connu une coupe du monde difficile, il a connu une blessure et petit à petit il est en train de retrouver son niveau avec son club. Nous avons décidé de le laisser avec son club pour qu’il puisse travailler pendant ces dix jours là. Je l’ai eu au téléphone il y’a trois semaines et on a en déjà discuté » a t’il déclaré.

Pour Bouna Sarr et Cheikhou Kouyaté, Aliou Cissé suit la même logique que pour Edouard Mendy. Après une grave blessure qui l’a empêché de participer à la coupe du mode 2022, Bouna Sarr qui s’est récemment rétabli va rester à Munich pour retrouver son niveau de même que le numéro 8 des Lions. « On a préféré aussi le laisser avec le Bayern pour qu’il puisse retrouver du temps de jeu. Les garçons comme Cheikhou Kouyaté n’ont repris la compétition qu’il y’a une semaine. Abdou Diallo aussi passe des moments difficile, il est blessé et ne s’entraîne pas. Nous prions pour eux pour qu’ils retrouvent la compétitivité. L’équipe du Sénégal est une porte d’entrée et une porte de sortie. Aujourd’hui il y’a une réservoir énorme de joueurs. S’il manque un joueur, on peut aller chercher d’autres joueurs pour pallier à leur absence » .

