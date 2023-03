En conférence de presse lors de la publication de sa liste pour le prochain rassemblement des Lions, le sélectionneur a évoqué une possible venue en sélection du défenseur d’AC Milan, Malick Thiaw.

Aliou Cissé :

« Nous sommes véritablement en train d’y travailler, mais je mentirais si je vous dis que j’ai eues des contacts directs avec lui. L’Équipe Nationale n’est fermée à aucun joueur, et Malick Thiaw est un garçon qui a des qualités et on les connaît. Mais nous avons de la qualité à ce poste, avec de très bons joueurs.

Nous voulons garder ce que nous avons, mais s’il y a des joueurs qui sont de l’extérieur et qui sont disposés à venir jouer avec l’Equipe Nationale, il n’y pas de soucis. C’est une piste sur laquelle nous sommes en train de travailler, mais ce n’est pas une priorité parce qu’on a assez de qualité à ce niveau. »

wiwsport.com