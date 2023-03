Aliou Cissé a expliqué ce vendredi son choix de sélectionner Dion Lopy, pourtant attendu pour renforcer les U23.

Récompensé de sa très belle progression avec le Stade de Reims, notamment cette saison, Dion Lopy (21 ans) a connu la joie ce vendredi en fin de matinée d’être convoqué pour la première fois en Equipe Nationale A par le sélectionneur Aliou Cissé. Sa belle trajectoire avec les sélections jeunes, plus particulièrement chez les U20, l’aidera sans doute à s’intégrer plus facilement dans La Tanière. Aliou Cissé est d’ailleurs revenu sur cette convocation, alors que le Rémois était attendu pour renforcer les U23.

« On est conscient qu’il y a une double confrontation importante pour les Lions Olympiques (contre le Mali les 22 et 28 mars), mais on a essayé de travailler en toute collaboration avec Demba Mbaye. Dion Lopy est un garçon que le peuple sénégalais réclamé. Il y a aussi de très bons jeunes, comme Lamine Camara et Mamadou Lamine Camara, qui pouvaient être ici. Dion fait des choses intéressantes depuis un ou deux ans. On le félicité pour son travail et pour avoir touché son rêve d’être sélectionné », a déclaré Cissé.

