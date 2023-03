On a le choc des quarts de finale de la Ligue des Champions de cette édition. Bayern Munich de Sadio Mané et Bouna Sarr fera face à Manchester City de Pep Guardiola. Une affiche aux allures d’une finale de C1.

Le tirage au sort de la suite de la Ligue des Champions s’est effectué ce vendredi à Nyon et les rencontres ne décevront aucunement les férus de spectacle. On aurait pu avoir cette affiche pour la grande finale au soir du 10 juin prochain à Istanbul. Mais les amateurs de la plus prestigieuse compétition de club européen auront droit à un quart de finale de haute facture entre le Bayern Munich et Manchester City.

Après avoir écarté un favori au titre en l’occurrence le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich de Sadio Mané et de Bouna Sarr aura fort à faire pour accéder aux demi-finales de cette édition. De son côté, la formation de Haaland qui a fait forte impression lors du tour précédent tentera de surpasser l’obstacle bavarois pour atteindre sa troisième demi-finale d’affilée.

wiwsport.com