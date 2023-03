Battu par le Rwanda Energy Group (69-55), le collectif de l’AS Douanes peine à s’imposer malgré un bon recrutement. Selon le coach, il va falloir évacuer cette atmosphère négative et prendre soin du ballon. Mamadou Gueye Pabi a analysé la défaite en conference de presse.

Les expatriés semblaient moins performants que les locaux ce soir. Partagez-vous cet avis ?

Il n y a pas de discrimination en sport. Ils sont tous des « douaniers » actuellement. On les a recrutés pour qu’ils puissent nous donner un coup de main. Mais même avec l’équipe locale que vous dites, certes ils sont bien entrés dans le match mais on ne scorait pas. En basket, il faut être bon des deux cotés du terrain. C’est à dire en attaque comme en défense.

L’efficacité n’était pas au rendez-vous, pourquoi ?

C’est une défaite très difficile contre une bonne équipe rwandaise. Elle a mis les shoots qu’on a ratés. L’adresse est quelque chose d’aléatoire, on peut l’avoir aujourd’hui et le perdre demain. Nous n’avons jamais eu dans le match cette opportunité de réussite et cela a contaminé toute l’équipe. Il va falloir être costaud. Oublier trés vite ce match et revenir fort.

Comment abordez le prochain match contre le Stade Malien ?

Ce qui est évident, c’est le respect des principes en basket. Prendre soin de la balle, bien défendre, prendre les rebonds, courir tres vite en transition offensive, ce que nous n’avons pas fait aujourd’hui. Nous avons raté la plupart des paniers. Il va falloir se concentrer sur cela d’abord pour avoir confiance et faire un très bon match.

La défense demeure toujours un problème …

Je pense que nous avons fait d’assez bonnes recrues pour qu’ils puissent bien gérer notre raquette. Aujourd’hui, on encaisse 69 points. On prend beaucoup plus de rebonds que l’équipe adverse. Notre principal problème aujourd’hui, je pense que c’était au niveau de nos extérieurs. Qui étaient en deca de ce qu’on attendait d’eux. C’est la première fois que je vois Stogglin sortir d’un match avec 0 point. Cela explique la situation, ce sont des choses qui arrivent.

Sur quoi travailler maintenant ?

Il faudra continuer à travailler sur le plan offensif et défensif. En partageant mieux la BAL. Parce que la façon dont nous jouons ne me plaît pas du tout. Ce n’est pas notre jeu à la Douanes. Où on met les systèmes, partage la balle, faire les shoots ouverts sans hesitation. C’est ce qui nous manque depuis le début de la compétition. C’est beaucoup plus facile de préparer les matchs quand on gagne. Nous sommes des professionnels, notre job est de faire face à des hauts et des bas. C’est une épreuve de régularité, malheureusement on perd deux matchs. Il faudra évacuer toute cette atmosphère négative et se concentrer sur les autres matchs dans de meilleures conditions.

