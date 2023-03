La Fédération Sénégalaise de Pentathlon Moderne (FSPM) a reçu un don de matériels de près de 20 millions FCFA. Avec cet appui, les acteurs de cette discipline ont fait subir 640 jeunes (6-12 ans) un stage technique fermé de quatre jours.

Cette période de formation a vu la participation de plus de 40 jeunes présélectionnés en perspective des Jeux olympiques de Jeunesse (JOJ Dakar 2026). Ce stage a été dirigé par le Directeur technique national (DTN), Tandakha Ndiaye.

Grâce à un don considérable de plus 20 millions FCFA octroyé par l’Union internationale de Pentathlon moderne (UIPM), l’instance faîtière de cette discipline s’est mise en mode préparation en vue des JOJ Dakar 2026. «La Fédération sénégalaise de Pentathlon moderne (FSPM) a organisé ce stage technique périodique. La course, le tir et le sprint étaient les dernières épreuves avant la natation et l’initiation à plusieurs techniques de compétition», renseigne le DTN, Tandakha Ndiaye.

Par ailleurs, celui qui est également le président des techniciens africains du pentathlon a prodigué aux jeunes les techniques inhérentes à la pratique du pentathlon moderne. Il en a profité pour décliner le programme de la FSPM. «Dans chaque club, nous avons un vivier. Aujourd’hui, nous sommes à la SICAP. Dans les semaines à venir, notamment après le Ramadan, nous allons visiter nos clubs traditionnels ainsi qu’à travers tout le Sénégal. La Fédération nous a mis dans d’excellentes conditions durant quatre jours pour un stage technique», se félicite-t-il.

Stades