Le tournoi International dénommé Open africain d’Algérie se déroulera les 18 et 19 mars 2023 dans la capitale algérienne. Le Sénégal sera représenté par 10 combattants.

L’Open international d’Alger est prévu le week-end prochain. Ce tournoi international mettra aux prises des athlètes seniors et juniors dans la capitale algérienne. Le Sénégal sera encore représenté par le contingent qui a disputé l’Open de Tunis (18-19 février dernier).

Il s’agit de 10 combattants au total. Parmi lesquels figurent six hommes : Gorgui Sarr (-73 kg), Serigne Gaye (-73 kg), Saliou Ndiaye (-81), Abderahmane Diao (-90 kg), Ryan Dacosta (-90 kg), Libasse Ndiaye (-100 kg). La délégation est complétée par quatre dames notamment Léa Buet (-52 kg), Khadija Sonko (-70 kg), Monica Sagna (+78 kg) et Georgette Sagna (+78 kg). La délégation sénégalaise va directement rallier Alger après l’Open de Tunis.

Le tournoi Open d’Alger à l’instar de celui de Tunis sont des occasions. pour les internationaux sénégalais de récolter des points. Ce, pour améliorer leur ranking international et national, comme souhaité par la fédération sénégalaise de Judo et Disciplines associées (FSJDA). L’enjeu majeur reste la qualification aux Jeux olympiques de Paris 2024 (JO Paris 2024).

À l’Open de Tunis, l’équipe sénégalaise avait tiré son épingle du jeu : 5 médailles dont 2 ors, 1 argent et 2 bronzes. Les 2 en or ont été décrochées par Léa Buet (-52 kg) et Abderrahmane Diao (-90 kg). Monica Sagna (+78 kg) s’était parée d’argent. Pour leur part, Li- basse Ndiaye (-100 kg) et Georgette Sagna (+78 kg) s’étaient consolés avec chacun avec une médaille de bronze.

Stades