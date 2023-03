Enorme cette saison avec Sheffield United, Iliman Ndiaye voit Everton lui faire les yeux doux en vue d’un transfert cet été. Cependant les Toffees ne sont pas les seuls à vouloir attirer le jeune milieu de terrain sénégalais.

Devenu indiscutable dans le onze des Blades, Iliman Ndiaye a pris du galon dans cette saison 2022-2023. Auteur de 12 buts et de 8 passes décisives toutes compétitions confondues, l’international sénégalais joue un rôle déterminant dans l’objectif de montée de Sheffield United qui occupe actuellement la deuxième place de Championship et qui est qualifié en quart de finale de F.A Cup essentiellement grâce à son numéro 29. Ainsi ces performances n’ont pas laissé insensible les formations de Premier League dont Everton qui selon The Sun, a jeté son dévolu sur l’ancien pensionnaire de Dakar Sacré Coeur.

Par ailleurs outre les Toffees, il y’a également les Magpies de Newcastle et les Hammers de West Ham qui sont intéressés par le natif de Rouen. Les trois clubs espèrent s’offrir les services du joueur polyvalent pour renforcer leur options offensives. Toutefois selon le media britannique, c’est Everton qui tient la corde dans le dossier Iliman Ndiaye pour un transfert cet été. A Goodison Park, l’homme aux 6 sélections avec les Lions retrouverait ainsi son compatriote Idrissa Gana Gueye avec qui, il a disputé la coupe du monde 2022.

Wiwsport.com