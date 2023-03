Après près d’un mois d’arrêt, la Ligue 1 fait son retour ce week-end avec de belles affiches au programme de cette 14e journée.

En levée de rideau, il y’aura trois rencontres ce samedi (16 H30) dont le duel d’académiciens entre Diambars et Dakar Sacré Coeur au stade Fodé Wade. Battu lors de la dernière journée par Guédiawaye FC (2-0), Diambars qui a terminé champion à la mi-saison doit obtenir un bon résultat pour ne pas être éjecté des trois premières places du championnat. Pour DSC (6e), cette rencontre est une occasion de gagner quelques places en ayant toujours un match en moins.

Dans le même temps, Sonacos et Jaraaf se feront face au stade Ely Manel Fall. Lors de la précédente journée, les deux équipes avaient respectivement perdu contre Teungueth et Stade de Mbour et sont donc dans l’urgence de faire un bon résultat ce weekend. Au stade Ibrahima Boye, il y’aura un duel des extrêmes entre Teungueth FC (4e) et AS Douanes (13e).

Dimanche, 4 matchs sont prévus. Sur une bonne dynamique, le dauphin Guédiawaye FC peut devenir seul leader du championnat en cas de succès contre le Stade de Mbour. Les crabes occuperaient même le fauteuil de leader à l’issue de cette journée puisque le match du Casa Sports a été reporté.

Génération Foot de retour sur les pelouses !

Au stade Djibril Wade, Génération Foot fait son retour après deux journées non disputées. Avec ses champions d’Afrique du CHAN et de la CAN U20, les grenats (11e) qui comptent deux journées de retard accueillent les « verts et rouges » de l’AS Pikine (10e avec 1 match en retard). A Iba Mar Diop, l’US Gorée (7e) fera face à la Linguère de Saint Louis (12e).

