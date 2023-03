Le tournoi de lutte de la CEDEAO de Niamey démarre ce vendredi soir. Vainqueur de la dernière édition en 2021, à domicile, le Sénégal aura la lourde mission d’essayer de garder son titre. Les Lions sont d’ailleurs attendus ce mercredi dans la capitale nigérienne.

Après son sacre lors du dernier tournoi de lutte de la CEDEAO (TOLAC) à Dakar, en novembre2021, le Sénégal remet son titre en jeu. Quatorze (14) pays seront sur la ligne de départ à partir de ce vendredi pour tenter de succéder aux Lions du Sénégal. Il s’agit de notre pays, le Niger, le Ghana, le Bénin, le Burkina, le Nigeria, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Côte d’Ivoire, le Libéria, la Sierra Léone, la Gambie, Mali et Togo. Seul le Cap-Vert a annoncé son absence. Pays le plus titré du tournoi et détenteur du trophée, le Séné- gal fera office de favori naturel, mais des équipes comme le Niger, le Nigeria, le Burkina Faso, la Gambie seront aussi à surveiller.

Après deux semaines de stage fermé à l’Arène nationale de Pikine, la bande à Modou Faye dit Ordinateur va rejoindre Niamey (Niger) ce mercredi dans la matinée. Une fois sur place, les Lions vont connaître leurs adversaires. En effet, la pesée et le tirage au sort seront effectués ce jeudi 16 mars 2023. Ainsi, la compétition par équipes va ouvrir le bal le vendredi 17 mars 2023. Les compétitions par catégories de poids, elles, démarrent le samedi 18 mars 2023, alors que les finales sont programmées pour le di- manche 19 mars 2023.

Guidé par le capitaine Moussa Faye (66 kg), le Sénégal, avec Ngor Niakh (76 kg), Gandia Fama (86 kg), Ordinateur (100 kg) et Boy Faye (120 kg) avait remporté la dernière édition, en 2021, à Dakar, devant le Niger (2ème), le Nigeria (3ème) et le Burkina Faso (4ème).

Sunu Lamb