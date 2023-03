« On m’a battu et c’est la volonté divine. J’ai obtenu toutes sortes de victoires dans ma carrière mais je tenais à dire que j’ai subi un accident en venant au stade. Si je voulais j’allais demander à faire une visite médical et annuler le combat comme le font beaucoup de lutteurs. Mon manager est venu jusqu’à l’hôpital pour m’interdire d’aller tenir le combat mais j’ai refusé. Je ne l’ai pas fait parce que je suis un sportif et je ne veux pas gâcher le combat. Tout mon côté droit est paralysé. Voilà les images de ma voiture qui a été remorquer après l’accident » a déclaré Baye Mandione qui a tenu à montrer aux journalistes, les images sur son téléphone.

