Sheffield United avait une belle opportunité ce mercredi de reprendre une bonne avance à la deuxième place de Championship. En déplacement à Sunderland dans le cadre de la 37e journée avec comme mission principale de se reprendre quelques jours après la défaite contre Luton Town, Iliman Ndiaye et ses partenaires pouvaient aussi reprendre surtout des distances sur Middlesbrough. C’est chose faite.

Malgré avoir concédé l’ouverture du score sur un superbe but du jeune joueur prété par le Paris Saint-Germain, Edouard Michut (30e), les hommes de Paul Heckingbottom l’ont emporté 2-1. C’est Tommy Doyle qui leur a offert la victoire en marquant à la 61e, après l’égalisation de James McAtee juste avant la pause. Avec ce succès, United (2e) reprend donc 7 points d’avance sur Middlesbrough (3e).

BIG. THREE. POINTS!! 🔥

An important away win for the Blades. 😍 pic.twitter.com/zDfpzGJnO2

— Sheffield United (@SheffieldUnited) March 15, 2023