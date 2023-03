Rien ne va actuellement à Reading FC, qui s’enfonce encore un peu plus au classement. En déplacement sur la pelouse de Blackburn Rovers, mercredi soir dans le cadre de la 37e journée de Championship, la formation de Paul Ince a concédé une quatrième défaite d’affilée, en se faisant battre par 2 buts à 1. Les Royals stagnent à la 16e place, avec tout de même neuf points d’avance sur le premier relégable qui s’agit de Blackpool.

Pour cette rencontre, l’entraîneur Paul Ince a pu compter sur tous ses Sénégalais : Naby Sarr, Amadou Mbengue et Mamadou Loum Ndiaye. Et les trois joueurs, tous alignés comme titulaire, ont vécu une soirée très mitigée. Les deux défenseurs ont longtemps effectué un bon match, avant qu’Amadou Mbengue ne cède sa place sur blessure. De son côté, Loum Ndiaye, qui revenait de blessure, a été expulsé à la 85e pour un geste d’humeur.

