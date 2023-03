L’US Monastir l’a échappé belle ! À la fin du premier quart temps, rien ne prédisait une victoire finale de l’équipe tunisienne qui peinait à bien rentrer dans le match (17-11). Mal au point, Monastir qui ne compte pas beaucoup d’expatriés a misé sur son expérience pour garder le cap. À la pause, il n’était plus qu’à 3 points d’écart. C’est un autre visage du club que l’on découvre à la deuxième période où l’USM a maîtrisé son adversaire (23-18; 28-20).

Avec 11 points au compteur lors du premier match, le pivot Ibrahima Thomas a doublé la mise ce mercredi au Dakar Arena. En 25 minutes disputées, il a inscrit 22 points et devient ainsi le meilleur marqueur de son club, à égalité avec Victor Ezeh du club nigérian. Une prestation du Lion de la Teranga que l’on ne voit plus en équipe nationale qui a été applaudi par tous les supporters qui ont fait le déplacement à Dakar Arena.

Missed #thebal game between @USMonastirBB and @KwaraFalcons? Check out the @new_fortress recap with all the best moments from this gruelling encounter. pic.twitter.com/nzooOEDSoW

— Basketball Africa League (@theBAL) March 15, 2023