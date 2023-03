Touché aux ischio-jambiers contre QPR ce week-end, Ismaila Sar n’est pas totalement remis et a dû déclarer forfait contre Birmingham City ce mardi.

Sorti dans le dernier quart d’heure lors de la défaite contre Queens Park Rangers samedi dernier (0-1), Ismaila Sarr (31 matchs, 9 buts, 5 passes décisives en Championship cette saison) était lancé dans une course contre la montre pour être remis en vue du match contre Birmingham City ce mardi 14 mars. Souffrant aux ischio-jambiers, l’attaquant sénégalais n’a finalement pas réussi à se remettre à temps pour défier les Blues en match comptant pour la 37e journée de Championship, malgré l’espoir qu’avait son entraîneur.

« Il a ressenti quelque chose, donc l’avons évalué ces derniers jours. Je croise les doigts pour qu’il puisse affronter Birmingham City, donc c’était plus prudent. Une chose que je ne risquerai pas, c’est de garder quelqu’un sur le terrain pour le perdre pendant quatre, cinq, six, sept matchs, alors nous avons examiné cela et il a senti une douleur au niveau de ses ischio-jambiers. Nous avons rapidement évalué cela et espérons qu’il sera prêt pour mardi soir », indiquait Chris Wilder lors de sa conférence de presse d’avant-match ce lundi.

