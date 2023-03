A Kaolack ce dimanche pour assister au combat entre Baye Mandione et Bébé Saloum, Tapha Tine s’est dit prêt à donner la chance à la jeune génération qui tape à la porte des « VIP ».

Le géant du Baol a bien apprécié l’organisation qu’il y’a eu au stade Lamine Gueye de Kaolack. Aucune violence n’a été noté et le combat est allé jusqu’à son terme sans qu’aucune heurt n’ai été signalée. « Le décor est tout simplement magnifique ici. Malgré qu’il n’y ait pas beaucoup de force de l’ordre, tout le monde se sent en sécurité et à l’aise. Aujourd’hui on doit pouvoir organiser des grands combats dans ces stades qui sont dans les régions pour mieux développer la lutte. Je milite pour cela vraiment je suis heureux de ce que j’ai vu à Kaolack. Le Stade est plein à craquer et tout ce passe bien. Je suis prêt à lutter dans les régions à commencer par Réfane » a affirme Tapha Tine.

Victorieux de Bombardier par décision médicale, Tapha Tine confie que certains promoteurs cherchent à démarcher son combat mais que rien n’est encore ficelé. Il a ouvert la porte aux jeunes lutteurs mais n’exclut pas aussi d’affronter Eumeu Séne.

« Nous continuons à nous entrainer. Je garde mon état de forme pour être prêt quand j’aurai un combat. Certains promoteurs sont en train d’organiser mon combat mais je préfère taire le nom de l’adversaire qui m’a été proposé. Je ne défie personne car tout le monde connaît mes adversaires potentiels. Sa Thiès ? Nous sommes prêts pour tout les lutteurs. La lutte a toujours fonctionné de la sorte. Nous avons affronté nos ainés et maintenant il est normal que les jeunes veulent nous affronter. Il y’a d’autres jeunes qui peuvent prétendre m’affronter pas seulement celui que vous avez cité. Eumeu Séne? J’ai toujours donné mon accord. S’il y’a un échec des négociations ce n’est pas de mon coté. Jamais je ne refuserai de l’affronter (Eumeu Séne). C’est un grand champion » a t’il ajouté

Wiwsport.com