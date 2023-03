Chiquinho Conde, le sélectionneur de l’équipe du Mozambique, a dévoilé ce lundi la liste des joueurs retenus pour affronter le Sénégal en qualifications à la prochaine CAN.

Après avoir réussi à faire un match nul et une victoire sur les deux premières journées, le Mozambique ne manquera certainement pas d’ambitions au moment de croiser le Sénégal dans une double confrontation prévue les 24 et 28 mars prochains. Les Mambas voudront forcément surprendre les Lions afin de se rapprocher un peu plus de la qualification à la CAN 2023, en Côte d’Ivoire.

Pour tenter ce challenge face aux Champions d’Afrique, Chiquinho Conde va pouvoir s’appuyer sur un groupe dont la plupart des joueurs ont participé au dernier Championnat d’Afrique des Nations, en Algérie, où ils ont atteint les quarts de finale avant de se faire sortir par Madagascar. Le sélectionneur mozambicain a en effet dévoilé lundi sa liste des joueurs pour défier le Sénégal.

Reinildo forfait

Un groupe de 23 joueurs emmené par l’expérimenté défenseur d’Estoril Praia et ancien joueur des Girondins de Bordeaux Edson Mexer et le milieu d’Al Ahly Luis Miquisone. En revanche, les Mozambicains vont devoir faire sans leur capitaine et arrière gauche de l’Atlético Madrid, Reinildo Mandava. Le joueur de 29 ans a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.

Avec le forfait de l’ancien Lillois, s’ajoute également les absences de l’avant-centre des Black Bulls Melque Melito Alexandre Garcia et celle de l’attaquant de l’US Songo Lau King. Les deux joueurs n’ont pas été par décision du sélectionneur.

La liste des 23 joueurs du Mozambique

