On se rappellera à jamais qu’il est le premier entraîneur de la sélection U20 à remporter ce trophée. Malick Daff a suit les pas de Pape Thiaw et Aliou Cissé pour entrer dans l’histoire du football sénégalais.

Reçu avec tous les honneurs hier au palais de la république, les qualités d’éducateur du technicien ont été félicité par le chef de l’Etat. Ce dernier a souligné le travail remarquable de l’entraîneur qui a démarré cette conquête depuis longtemps en tenant les rênes de la sélection U17.

Prenant la parole, Malick Daff, le sélectionneur des U20 a mis un point d’honneur sur les bonnes conditions de travail et l’appui de l’Etat qui permettent au football sénégalais d’être sur le toit du continent. « Je rends grace à Dieu pour cette victoire. Nous devions rentrer avec ce trophée parce que toutes les conditions étaient réunies. Il faut dire que le football sénégalais se porte bien depuis quelques années et c’est grâce à l’appui de l’Etat, depuis l’arrivée du président. Nous n’avons plus certains problèmes et c’est bénéfique. Donc notre objectif était de rentrer avec la coupe parce que toutes les conditions étaient réunies. C’est un début du processus parce qu’il reste encore d’autres trophées à gagner. Nous rêvons de remporter la coupe du monde. Et c’est possible si on continue le travail et à s’unir. Je remercie les journalistes et les présidents de clubs ».



Notons que la coupe du monde de football des moins de 20 ans est prévue du 11 mai au 20 juin prochain en Indonésie.

wiwsport.com