Manchester City a décroché sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après sa démonstration en match retour face à Leipzig (7-0) grâce à un énorme Erling Haaland.

Toujours sans son défendeur sénégalais Abdou Diallo, Leipzig se déplaçait ce mardi à l’Etihad Stadium pour la manche retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Dans un match à sens unique, les allemands ont été inexistants face à une « machine » Citizens très bien huilée.

Après avoir concédé le match nul en Allemagne (1-1), Manchester City a effectué une démonstration de force devant ses supporters grâce notamment à un match exceptionnel d’Erling Haaland auteur d’un quintuplé. Le show de l’attaquant norvégien démarre avec un penalty inscrit à la 22e minute. Puis l’ancien joueur du BVB inscrit deux nouveaux buts de la tête et du genou droit (24e – 45e) et met définitivement son équipe à l’abris après les quarante-cinq premières minutes de jeu (3-0).

Malgré cette avance confortable de trois buts acquise à la pause, les hommes de Pep Guardiola ne vont pas lever le pied. Bien au contraire, ils vont dérouler leur jeu pour enfoncer le clou. Après Ilkay Gundogan qui s’offre un numéro de soliste avant de marquer le but du 4-0, Erling Halland encore lui va s’illustrer une nouvelle fois pour un peu plus entrer dans l’histoire. Presque sur deux actions identiques, l’avant-centre des Skyblues tire à bout portant dans la surface et bat le portier allemand Jonathan Blaswich (6-0).

Avec cette énorme prestation, Haaland devient le deuxième joueur de l’histoire à marquer un quintuplé dans un match à élimination directe de Ligue des Champions après Lionel Messi qui avait signé la même performance en 2012 face au Bayer Leverkusen.

Kevin De Bruyne va clôturer la fête avec un magnifique but dans les dernières minutes du match (7-0). Manchester City se qualifie en quart de finale et lance un message fort à son futur adversaire dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Wiwsport.com