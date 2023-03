Elu meilleur gardien de la CAN U20, Landing Badji a réalisé avec brio une campagne africaine dans laquelle le Sénégal a survolé les débats.

6 matchs et 6 clean sheets. Le bilan est parfait. Landing Badji a été énorme tout au long de la compétition et a maintenu ses cages inviolées durant tout le tournoi. Gardien des Lionceaux U20 mais également des Lionceaux U23, le longiligne portier de l’AS Pikine s’est distingué par sa capacité à s’imposer sur sa ligne et à jouer avec les pieds.

Après avoir effectué en novembre dernier des tests avec le FC Bruges, Landing Badji a certainement tapé dans l’œil de certains clubs européens dans cette Coupe d’Afrique qui est une vitrine pour le football de jeune en Afrique.

Wiwsport.com