Quelques jours après la fin de leurs campagnes à l’édition 2023 de la CAN des moins de 20 ans, sanctionnée par un sacre inédit, plusieurs cadres de la sélection de Malick Daf rejoindront les Olympiques.

Absent de la dernière édition organisée en 2019 en Égypte, le Sénégal est à un tour de disputer pour la troisième fois de son histoire la Coupe d’Afrique des moins de 23 ans, un tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques. Après avoir éliminé le Burkina Faso lors du tour précédent, la sélection olympique croisera le fer avec le Mali en double confrontation (22 mars à Dakar et 28 mars à Bamako) pour une place en phase finale de cette compétition programmée en juin au Maroc.

Avec Demba Mbaye à la tête de la sélection, le Sénégal mettra tous les atouts de son côté pour retourner à la CAN U23, quatre ans après. C’est dans ce sillage que le sélectionneur a décidé de faire appel à plusieurs cadres de l’équipe des moins de 20 ans, victorieuse de la dernière Coupe d’Afrique de la même catégorie en Égypte. En plus des habitués, Demba Mbaye alimentera son secteur offensif avec de nouvelles têtes qui feront leurs débuts avec les Olympiques. Cette liste, attendue en fin de semaine, verra notamment la présence d’un gardien de but champion d’Afrique et un latéral.