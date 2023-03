Ancien sectionneur du Sénégal dans les années 1990, Claude Le Roy a expliqué les raisons du succès sénégalais ces derniers temps.

CAN 2022, CHAN, et maintenant la CAN U20. Le football sénégalais vit sans doute sa meilleure période depuis la création de la Fédération Sénégalaise de Football en 1960. Si pendant longtemps le pays de la Teranga n’avait encore rien gagné toutes catégorie confondues, le déclic a eu lieu un certain 6 février 2022 avec la première victoire en Coupe d’Afrique des Nations senior. Une victoire tant attendue qui a ouvert la voie à d’autres succès chez les autres catégories.

Pour Claude Le Roy, c’est en ce moment là que le Sénégal a brisé le plafond de verre après tant d’années d’échecs. « Ce qui leur fallait c’était de casser ce plafond de verre avec une victoire à la CAN. Avant ça ils étaient à trois finales perdues mais il y’a longtemps qu’on savait que cette équipe doit gagner une Coupe d’Afrique des Nations. Je parle en connaissance de cause parce qu’en 1992 on avait la meilleure équipe. Malheureusement le Sénégal n’a pas gagné la Coupe d’Afrique on ne l’a pas gagné. Mais à partir du moment ou ils l’ont gagné, ils ont capitalisé tellement de confiance dans toutes les catégories d’âges que maintenant ils arrivent pour gagner une compétition et pas pour pratiquer un bon football qui à l’arrivée se terminait sur une défaite cruelle aux tirs au but ou par un match raté par manque de réalisme. Maintenant c’est véritablement devenu un très très grand pays de football grâce à toutes ses académies et ses écoles de football (…) » a affirmé le « sorcier blanc » dans l’émission Talents d’Afrique.

