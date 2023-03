C’est un retour qui tombe à pic. Trois jours avant l’annonce de la liste d’Aliou Cissé pour les deux prochaines journées des qualifications à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (contre le Mozambique les 24 et 28 mars), Edouard Mendy a fait son grand retour à l’entraînement collectif de Chelsea ce mardi.

Après une Coupe du Monde mi-figue mi-raisin, le Champion d’Afrique s’était blessé à l’entraînement des Blues et s’était vu opérer à un doigt en janvier. Il n’a plus rejoué depuis cette date. S’il pourrait être apte pour affronter Everton le week-end prochain, Mendy devrait également figurer dans la liste d’Aliou Cissé.

Chelsea training after their 3-1 win against Leicester on Saturday 🎥 pic.twitter.com/uOdE2NDNQB

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 14, 2023