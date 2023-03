Après trois matchs sans défaite, Watford s’est réveillé en infligeant une bonne correction à Birmingham City ce mardi soir (3-0).

No Ismaila Sarr, no problem! Sans son ailier sénégalais, touché à l’ischio-jambier contre Queens Park Rangers samedi et forfait pour cette rencontre, Watford a retrouvé, de belle manière, le goût de la victoire en s’imposant au Vicarage Road, mardi soir, face à Birmingham City, dans le cadre de la 37e journée de Championship. Un succès 3-0 qui met fin à trois matchs sans victoire.

Les Hornets ont réussi le début de match parfait en marquant deux buts dans le premier quart-heure, grâce au Marocain Imran Louza (6e) et Keinan Davis (16e). Au pire moment de la rencontre pour les hommes de Chris Wilder, qui souffraient face à la pression des Blues, Britt Assombalonga est venu tuer tout suspense (73e), permettant à Watford de s’installer à la 10e place.

