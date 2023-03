Depuis quelques jours, Keïta Baldé fait couler l’encre de la presse européenne et plus particulièrement italienne dans une affaire privée. L’international sénégalais dont le retour dans la Tanière était attendu en mars après avoir manqué le mondial, est dans le feu des polémiques où il est cité comme coupable d’adultère avec Wanda Nara, l’épouse de Mauro Icardi.

Quelques mois après avoir fait parler de lui dans une affaire de dopage pour lequel il a été suspendu et qui lui avait valu une participation à la Coupe du monde 2022, Keïta Baldé Diao s’est de nouveau invité dans une affaire privée. De quoi faire les choux gras de la presse people européenne à quelques jours du rassemblement des Lions. En parallèle à sa remise en forme en club, ces rumeurs de liaison extra-conjugale entre l’attaquant du Spartak Moscou et la femme de Mauro Icardi avaient fleuri en janvier dernier.

Or, même si le champion d’Afrique avait énergiquement démenti ces bruits sur son compte Twitter, le quotidien espagnol As nous apprend que la situation aurait évolué quelques semaines plus tard pour l’ancien joueur de Monaco, qui serait en froid avec sa compagne, Simona Guatieri. Le couple ne se suit plus sur les réseaux sociaux où le joueur est apparu seul sur les clichés publiés pour fêter son anniversaire. De quoi plonger l’international sénégalais dans une situation pas forcément stable – lui qui a même déploré que sa femme et ses enfants soient pris dans cette « tempête médiatique infondée ».

De l’autre côté de l’Atlantique, la presse argentine assure s’être procurée des messages adressés par Baldé à Wanda Nara après la tempête médiatique. Les médias ont également noté que les deux femmes portaient le même collier offerts par la star sénégalaise. Le Sénégalais, ancien coéquipier d’Icardi à l’Inter Milan, aurait rencontré la compagne et représentante de ce dernier à Dubaï, renseigne nos confrères de RMC.

Au moment où la femme de l’international sénégalais, Simona Guatieri avait eu une réplique différente en publiant des messages violents semblant viser Wanda Nara, ce feuilleton risque de freiner la relance que Keïta Baldé réussissait avec le Spartak Moscou, mais aussi son potentiel retour dans la Tanière lors du prochain rassemblement de mars. Pour rappel, le champion d’Afrique 2022 est absent du groupe de Cissé depuis juin dernier.

wiwsport.com