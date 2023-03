De retour dans l’arène après ses déboires judiciaires, Bébé Saloum a signé une victoire éclaire sur Baye Mandione.

Ce dimanche les amateurs de lutte avaient rendez-vous à Kaolack pour assister au combat entre Baye Mandione et Bébé Saloum. C’est dans le stade Lamine Gueye que le combat s’est déroulé avec la victoire de Bébé Saloum. Dans un combat qui n’a pas duré plus de deux minutes, le pensionnaire de l’écurie Djimbory a pris le dessus sur Baye Mandione.

Bébé Saloum remporte donc le drapeau Pape Demba Biteye et relance sa carrière. De son coté Baye Mandione continue sa descente aux enfers. Après son combat qui s’était terminée en queue de poisson contre Khoyantan , puis sa défaite face à Zarco, le lutteur de Thiaroye concédé une nouvelle défaite qui le reproche de plus en plus de la retraite.

Wiwsport.com