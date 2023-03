Promoteurs de lutte, entraineurs et managers étaient ce lundi au CNG pour aborder les problèmes liés aux cérémonies des « face à face ». Ils ont ainsi chacun à son tour souligné les causes avant d’apporter des suggestions pour mettre fin à la violence dans ces événements.

Makane Mbengue (Gaston Productions) : « Les face à face sont importants pour les annonceurs, on ne peut les suspendre »

« Les face à face sont importants pour le promoteur et les annonceurs. On ne peut pas les suspendre. Nous avons des partenaires et des sponsors qui tiennent à la tenue des face à face. Sur le plan de l’organisation nous prenons les devants à chaque fois. Nous venons le matin faire la reconnaissance des lieux, voir l’emplacement des banderoles et étudier le dispositif sécuritaire. Mais les problèmes interviennent quand il y’a des lutteurs qui pour des raisons mystiques veulent faire toucher ou verser des choses à leurs adversaires »

Mamadou Diéye (Diéye Productions) : « C’est au CNG de prendre des mesures… »

« Les promoteurs respectent toutes les règles et leur engagement au niveau du CNG. C’est au CNG de prendre des mesures pour réguler les face à face et de faire en sorte que les lutteurs respectent le nombre d’accompagnants qui leur a été accordé. Aucun promoteur n’est responsable de la violence notée lors des face à face. »

Fallou Ndiaye (Fallou Productions) : « Le problème est que les managers n’ont pas la main mise sur les lutteurs »

« Il faut que les managers soient responsables des lutteurs et que ces derniers acceptent ode suivre les consignes qu’on leur donne. Ce sont les lutteurs qui arrivent en retard et ce sont eux qui gâchent les face à face. On ne peut pas annuler les face à face car c’est important pour la promotion des combats. La preuve en est que les affiches entre Reug-Reug v Sa Thiès et Ada Fass v Zarco ont eu de l’engouement juste après les derniers face à face. Notre structure a vu un de ses partenaires menacer de retirer dernièrement car il a entendu qu’on avait annulé les face à face. »

Cheikh Mbacké (Coach École de lutte Boy Niang) : « Les entraineurs ont leur rôle à jouer »

« ll faut insérer les entraineurs dans le dispositif lors des face à face pour accompagner les lutteurs. C’est nous qui sommes avec les lutteurs la plupart du temps. De la préparation des combats jusqu’au jour du combat. Les lutteurs ne peuvent pas venir seuls aux face à face accompagnés uniquement par leurs managers. Ce n’est pas possible. Il faut que leurs proches les accompagnent »

Arona SALL ( Coach Ecurie Walo) : « Limiter le nombre d’accompagnants est l’unique solution »

« C’est inadmissible ce qui s’est passé lors du face à face entre Reug Reug et Sa Thiès. Il faut limiter le nombre d’accompagnants. C’est l’unique solution que je pense être efficace pour lutter contre les violence »

Max Mbargane (Membre du staff de Leewtoo Productions) : « Les lutteurs ont la plus grande responsabilité »

« Tout le monde doit y mettre un peu du sien. C’est l’affaire de tous pas uniquement des uns ou des autres. Mais il faut dire aussi que les lutteurs ont la plus grande part de responsabilité. Les bains mystique doivent être fait à la maison et non lors des face à face. C’est interdit par les textes du CNG mais ils ne les respectent pas. »

Abdou Lahat Ndiaye : « Il faut sanctionner durement les fautifs »

« Il faut de la sévérité dans les décisions et les sanctions prises par le CNG. L’instance doit prendre ses responsabilités. Les promoteurs font tout ce qu’ils peuvent, il n’y a que le CNG pour régler cette situation. Il faut se regarder dans le blanc des yeux et se dire les vérités. Si on doit sanctionner des lutteurs, des managers ou des entraineurs, qu’on le fasse sans pitié et qu’on les sanctionne durement »

