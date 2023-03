Une année avant les Jeux paralympiques (JP) de Paris, c’est-à-dire en juillet prochain, la capitale française va accueillir les Championnats du monde. Et à cette occasion, des Lions et Lionnes ont validé leurs sésames aux termes des minimas obtenus au Meeting de Marrakech bouclés ce week-end.

Rideau sur les compétitions de Marrakech. Nos champions ont récolté 11 médailles (5 or, 4 argent et 2 bronze) 8 sur 11 sont qualifiés au prochain championnat du monde de Paris 23. Le Sénégal termine à la 8e place sur 39 pays venus de tous les continents.

Les médailles sénégalaises à Marrakech El hadji Mouhamed gaye (F42, or en saut en hauteur), Fatou Kiné Ndiaye (F56, or au javelot et argent au disque), Ndack Diop (F57, argent au disque et bronze au poids), Hortance Mendy (F56, or au poids et bronze au javelot), Abdou Ba (F56, argent au saut et argent en hauteur), Boubacar Cissokho (F57, argent au poids)

Argent :

-Boubacar Cissokho au disque

-Donald Sambou au saut en longueur

-Dieudonné Dagoya au javelot

Bronze :

-Donald sambou au 400m plat

-Boubacar Cissokho au lance de poids.

Minimas B

– Fatou kiné Ndiaye au javelot

– Mamadou Ba a la hauteur.

wiwsport