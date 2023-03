Les poulains de Malick Daf ont conquis leur monde après leur sacre inédit à la Coupe d’Afrique des moins de 20 ans. Une performance exceptionnelle où ils ont laissé leurs empreintes.

Un exploit qui a créé une profonde satisfaction chez Me Augustin Senghor au sortir de la finale face à la Gambie. « Nos U20 ont encore rugi et c’est simplement extraordinaire que cette dynamique qui s’est déclenchée depuis plus d’un an continue. Nous sommes fiers de nos jeunes U20 qui ont traversé cette compétition avec brio. Les garçons ont marqué 14 buts sans en encaisser même en finale. Tout le monde redoutait la Gambie qui avait un parcours similaire, mais on peut dire que sur ce match, nous l’avons dominée de bout en bout », s’est réjoui Augustin Senghor.

Ils étaient attendus et les lionceaux ont répondu présent grâce à un groupe extrêmement performant avec à la tête, un coach qui a noué un lien fort avec ses joueurs. De quoi recevoir les félicitations de son patron. « Il nous faut féliciter le coach Malick Daf qui a travaillé d’arrache-pied pour monter un groupe capable de gagner cette compétition. Je le félicite ainsi que son staff et je félicite également les jeunes joueurs qui ont accepté de faire des sacrifices pour arriver à ce résultat. Ceux qui étaient au Chan qui les ont ensuite rejoint, ceux qui viennent de l’extérieur, tous ceux qui sont venus contribuer à porter le drapeau sénégalais plus haut. Le ‘’Manko Wutti Ndamli !’’ », a magnifié le patron du football sénégalais au micro de la FSF Tv.

C’est aussi le lieu pour Augustin Senghor de remercier les forces de l’ombre qui ont porté les derniers succès du Sénégal, notamment le Président de la République mais aussi le peuple sénégalais. « Je ne pourrais terminer sans remercier les autorités avec à leur tête le Chef de l’Etat qui nous a accompagné, qui a poussé l’équipe. Bravo à tout le monde, le 12e Gaïndé, à tous les sénégalais qui croient en ces Lions, qui les suivent et prient pour eux », s’est félicité le président de la FSF, Me Augustin Senghor.

