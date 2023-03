Le Sénégal est champion d’Afrique des Nations, champion d’Afrique des Nations U20 et champion d’Afrique du Chan pour ne citer que cela. Mais si tout cela a été possible, le président de la Fédération Sénégalaise de football croit que c’est grâce à un travail de longue haleine au niveau de tous les étages du football local.

Dans sa réaction d’après sacre, le président de la FSF n’a pas manqué de souligner le travail abattu par son équipe depuis des années pour en arriver là. Me Senghor a magnifié l’expertise locale à travers les coachs des différentes sélections nationales. « Je pense que le Sénégal est en train de récupérer les fruits de plusieurs années d’investissements, d’une vision d’une équipe fédérale mise en œuvre par une direction nationale et surtout reposant sur l’expertise locale. Tout à l’heure je parlais de Malick Daf, mais Pape Thiaw, un autre champion d’Afrique du Chan est là. Avant eux, il y a eu Aliou Cissé, c’est tout cet ensemble-là, sans oublier bien sûr l’appui des sénégalais, qui a mené à ces succès. Il faut magnifier le travail de notre Direction Technique Nationale, de nos techniciens locaux », a souligné le président de la FSF.

Si le Sénégal s’affirme actuellement à tous les niveaux, c’est parce que des clubs professionnels comme amateurs travaillent dans la formation des jeunes. « Il y a effectivement un travail qui s’abat à tous les niveaux du football amateur aux clubs professionnels, mais aussi au niveau de la presse qui a su critiquer quand il fallait. Et c’est tout cela qui fait l’esprit du ‘’Manko Wutti Ndamli’’ qui a été théorisé par la Fédération. Cet élan d’unité doit continuer afin que d’autres défis puissent être relevés. Maintenant il faudrait que l’on ne s’en arrête pas là, que cela continue. D’autres compétitions arrivent notamment la Coupe du monde U20. Et je crois qu’avec ce que nous avons vu avec l’équipe du Chan, des U20 et probablement des U17, nous avons de quoi bâtir un avenir radieux pour la sélection A », a mis en exergue Augustin Senghor en faisant un clin d’œil à la presse sportive.

wiwsport.com