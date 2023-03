De l‘expérience ajoutée à la jeunesse, plusieurs Sénégalais ont étalé leur talent dans les Championnats européens (D1, D2 compris) mais aussi en Ligue africaine des Champions la semaine écoulée. Voici notre Team Of The Week, sous la forme d’un 3-4-3.

YEHVANN DIOUF, Providentiel

Si le Stade de Reims est allé s’imposer à Louis II face à l’AS Monaco dimanche, c’est également parce que son gardien de 23 ans a été à la hauteur de cette rencontre. « Le chat », comme on le surnomme dans le vestiaire rémois, a célébré sa prolongation jusqu’en 2026 avec un sixième clean-sheet d’affilée en Championnat (un record pour Reims en Ligue 1). Parfois chanceux (deux frappes sur le poteau pour Monaco), il a tout de même rassuré en première période, repoussant une tentative de Wissam Ben Yedder, et surtout dans le second acte, face à Aleksandr Golovin et Vanderson.

BAMBO DIABY, Infranchissable

Auteur de bonnes prestations avec Preston North End depuis quelques semaines, le défenseur de 25 ans s’impose et a confirmé contre Cardiff City ce samedi. Face à deux grands attaquants comme le Guinéen Sory Kaba et le jeune anglais Kion Reece Etete, l’ancien joueur de la Sampdoria a eu du gros boulot à faire. C’est ainsi qu’il a fait montre de sa puissance pour s’imposer dans les duels, dégageant beaucoup de sérénité avec un jeu assez simple. Il s’est illustré avec quelques interceptions importantes. Ses bons matchs sont clairement une des clés de la victoire 2-0 et de la bonne passe actuelle des Lilywhites.

KALIDOU KOULIBALY, en Patron

Le défenseur de 31 ans commence à mettre tout le monde d’accord, en tout cas à Londres. En deux matchs durant cette semaine écoulée, l’ancien joueur du Napoli s’est montré impeccable au milieu de la défense de Chelsea. Il a rendu une belle copie contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions mardi, en étant agressif dans ses interventions et solide au sol comme dans les airs (8 duels remportés contre 12). Infranchissable derrière, il s’est aussi donné le plaisir de se projeter en attaque. Il était proche de marquer par deux fois, notamment en première période. Puis en Premier League contre Leicester City samedi, KK a tenu son rang sur cette partie. Un match brillant de sa part, avec à la clé un joli centre sur l’ouverture du score. Autoritaire dans les duels, propre sur les transmissions. C’est du pur Kalidou Koulibaly.

MOUSSA NDIAYE, Prometteur

Il aurait sans doute aimé participer au choc face au Cercle Bruges ce dimanche. Mais si Brian Riemer l’a mis sur le banc pour cette rencontre, c’est peut-être parce que le jeune arrière gauche de 20 ans avait besoin d’un peu de repos après une grosse débauche d’énergie contre Villarreal jeudi en Ligue Europa Conférence. Si Anderlecht a réussi à tenir tête aux Espagnols, c’est parce qu’aussi Moussa Ndiaye a été infranchissable, surtout sur base de sa très bonne seconde mi-temps. Concentré sur ses tâches défensives dans un duel passionnant avec Samuel Chuekwueze, il a été rarement battu par le Nigérian. Il a joué sans complexe et semble avoir travaillé son jeu de positionnement. Très agressif, avec beaucoup de duels remportés, souvent au bon endroit pour dégager ou tacler. Prometteur.

NAMPALYS MENDY, Irréprochable

Malgré la grosse claque reçue par Leicester City au King Power contre Chelsea samedi, le milieu de terrain 30 ans a été impressionnant et tout simplement séduisant. De loin le meilleur Foxe dans cette rencontre, et alors qu’il n’a joué que 66 minutes. Le Champion d’Afrique a pesé sur les débats. Très combattif, avec plusieurs ballons grattés et une vraie présence dans les duels (4 duels remportés contre 5). Il s’est souvent servi de sa palette technique pour prendre le dessus sur les milieux de terrain adversaires. Très précis sur les transmissions, il n’a raté qu’une seule passe sur 52 tentatives. Preuve que Papy Mendy faisait (a fait) son match, le public du King Power Stadium a sifflé l’entraîneur Brendan Rodgers pour l’avoir inexplicablement sorti à la 66e minute.

IDRISSA GUEYE, Constant

Un nouveau match complet pour le plus grand bonheur d’Everton mais aussi des supporters de l’Equipe Nationale du Sénégal, qui vont très bientôt le retrouver dans La Tanière. Alors que les Toffees ont signé une très importante victoire contre Brentford samedi (1-0), le vétéran milieu de terrain aura livré une copie très correcte et généreuse. Dans son poste de sentinelle, juste devant la défense, Idrissa Gana Gueye, a eu une grosse activité, se montrant très puissant pour combler les brèches, récupérant des ballons et venant couper des attaques des Bees. Il a été quasi-imbattable dans les duels, avec un total de 8 duels remportés sur 10. Il s’est également projeté en attaque, tentant même une frappe qui n’a cependant pas trop inquiété David Raya.

DION LOPY, Séduisant

Encore une prestation prometteuse pour le jeune milieu de terrain du Stade de Reims. Face à l’AS Monaco ce dimanche, l’ancien pensionnaire d’Oslo FA Dakar a de nouveau été intéressant, comme depuis plusieurs semaines, ce qui lui permet d’enchaîner les titularisations. Lopy a été à la hauteur sur cette partie, proposant dès l’entame du match un gros volume de jeu et beaucoup de projections. C’est d’ailleurs lui qui se crée de la première occasion avec une frappe détournée par Elliot Matazo et captée par le gardien de l’ASM. Utile sur la récupération, les transmissions et l’orientation du jeu rémois.

BADOU NDIAYE, Buteur

Malgré le naufrage d’Adana Demirspor sur la pelouse de Trabzonspor ce dimanche (4-1), le milieu de terrain de 32 ans a tiré son épingle du jeu et donné du fil à retorde à son ancienne équipe. Il a permis à la formation de Vincenzo Montella d’égaliser peu avant la pause en marquant son septième but de la saison en Championnat sur joli enchaînement, contrôle puis frappe limpide.

BAMBA DIENG, Décisif

Titulaire contre l’ESTAC Troyes ce dimanche, l’attaquant de 22 ans a été précieux dans la victoire du FC Lorient, en dépit d’avoir joué qu’une mi-temps. Il a joué le jeu d’avant-centre pour ouvrir le score pour les Merlus dès la 8e minute, en reprenant en deux temps devant le gardien troyen. Ces efforts lui ont valu un deuxième but dans ce match à la 17e minute, mais celui-ci a été annulé pour une position de hors-jeu. Apparu touché au genou en fin de première période, le Champion d’Afrique a malheureusement cédé sa place à Ibrahima Koné à la pause.

BOULY JUNIOR SAMBOU, Prolifique

Souvent buteur avec le Wydad Athletic Club ces dernières semaines, l’attaquant a encore fait parler de ses qualités face à l’Altético Petroeos de Luanda samedi, lors de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue africaine des Champions. À l’origine de l’ouverture score en ayant gêné le gardien adverse pour permettre à Arsène Zola de reprendre, l’ancien joueur du Jaraaf a scellé la victoire du WAC en marquant d’une tête piquée en fin de match suite à un bon service de Saifeddine Bouhra. Il a beaucoup pesé dans la défense adverse, en remportant beaucoup de duels.

SADIO MANE, Incisif

Pour son retour en tant que titulaire, le double Ballon d’Or Africain a montré beaucoup d’envie et de disponibilité contre Augsbourg samedi. Sadio a été très généreux dans le jeu du Bayern Munich. Même si Benjamin Pavard a fait l’effort et le geste qu’il fallait pour marquer le deuxième but des hommes de Julian Nagelsmann, il peut remercier son partenaire Sénégalais sur la passe décisive. Et sur un centre venu de lui, Leroy Sané marquait le 4-1. Malheureusement, l’ancien joueur de Liverpool n’a pas eu le mérite d’être efficace, à l’image d’un énième but qui lui a été annulé en début de seconde période. Bref, un plaisir de le voir sur les terrains plutôt qu’à l’infirmerie.

L’équipe-type des Sénégalais de la semaine

