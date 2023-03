Ayant fait les beaux jours du Casa Sports dans la Ligue 1 Sénégalaise, Lamin Jarju a déclaré ne pas penser à son avenir en sélection que ce soit avec le Sénégal ou avec la Gambie.

Elu meilleur joueur du championnat national de Ligue 1 la saison dernière, Lamin Jarju qui évolue désormais sous les couleurs d’Al Hilal est toujours bien apprécié au Sénégal mais aussi en Gambie. Après avoir joué avec l’équipe nationale locale du Sénégal lors des qualifications au CHAN 2023, l’ailier a ensuite rejoint les U23 de la Gambie. Toutefois il a déclaré qu’il ne pensait pas encore à la sélection qu’il choisira de représenter de manière définitif.

« Pour être honnête, je ne m’attends pas à un appel maintenant, je suis jeune et j’essaie d’améliorer mon jeu. Je crois que le moment venu, je jouerai pour une équipe nationale. Mon objectif est maintenant de gagner de l’argent, de rendre ma mère heureuse et d’essayer de passer au niveau supérieur. Je tiens à vous remercier toujours pour l’amour que m’ont témoigné la Gambie et le Sénégal. Quand les bons moments viendront, tout ira bien » a annoncé Lamin Jarju dans GamFoot Transfers.

Wiwsport.com