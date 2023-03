Après avoir suspendu « provisoirement » les cérémonies de face à face suite aux violences notées récemment lors de ces évènements, le CNG de lutte a lâché du lest après concertation des acteurs de la lutte à son siège ce lundi

Le Comité National de Gestion de la Lutte (CNG) avait convié les acteurs de la lutte en ce début de semaine pour tenir des échanges sur les stratégies à mettre en place pour une meilleure organisation des cérémonies de face à face. Après deux tours d’horloge de discussions animées où la contradiction a été au rendez-vous, le Président du CNG a décidé d’autoriser à nouveau les face à face mais avec des conditions bien précises. Outre le respect de l’heure, il n’y aura plus d’accompagnants des lutteurs lors des face à face qui seront exclusivement réservés aux protagonistes, à leurs managers et aux entraineurs.

« Il faut respecter l’avenant signé auprès du CNG. Les textes du CNG sont clairs et disent que les face à face doivent démarrer à 18 H mais ce que l’on constate c’est qu’ils démarrent à 22 H pour finir au-delà d’1H matin. C’est vous les promoteurs qui signaient avec les télévisions pour la diffusion des face à face. Donc il faut que vous veillez à ce que l’heure fixée pour le début des face à face soit respectée. Les promoteurs ne sont pas souvent en retard certes mais les lutteurs si. Lors d’un face à face à Sorano j’ai pu constater par moi-même les désagréments dus au retard. Les lutteurs sont arrivés à minuit et ce n’est pas normal. Nous n’avons pas interdit les face à face sans raison. Mais nous l’avons fait pour que les acteurs reprennent conscience des problèmes de la lutte. Nous allons permettre à nouveau l’organisation des face à face mais à condition qu’il n’ y ait pas d’accompagnants. Seuls les lutteurs, leurs managers et peut être leurs entraineurs seront concernés par les face à face. » a déclaré Bira Séne devant toutes les composantes de la lutte représentés à cette réunion.

« Nous sommes un démembrement de la Fédération qui lui-même dépend du ministère. Le pays est organisé donc nous ne pouvons pas faire exception. C’est à nous de faire des efforts » a ajouté le Président du CNG qui n’a pas mâché ses mots. Enfin le successeur de Docteur Alioune Sarr a promis que des sanctions seront disciplinaire seront infligées à tous contrevenant qu’il soit lutteur, manager ou promoteur.

Wiwsport.com