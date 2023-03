Les nouveaux champions d’Afrique du Sénégal sont rentrés au bercail. Les Lionceaux qui ont remporté la CAN U20 samedi passé face à la Gambie (2-0) ont été accueillis chaleureusement à l’aéroport militaire de Yoff.

Samba Diallo et ses coéquipiers ont pris ensuite la direction du palais de la république où ils ont été avec tous les honneurs. En compagnie du ministre des sports Yankhoba Diattara, des vice-présidents de la fédération Djibril Wade et Abdoulaye Sow, journalistes et supporters, une cérémonie a été organisé à l’honneur des champions d’Afrique.

Dans son discours pour féliciter le travail du staff technique, des joueurs et de la fédération, le chef de l’Etat Macky Sall a comme d’habitude récompensé les nouveaux champions d’Afrique. Une prime spéciale de 10 millions de nos francs à chaque membre de la délégation sénégalaise qui était en Egypte.

