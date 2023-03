La 1ère édition de la Coupe du président de la Ligue de Dakar de judo, Idrissa Diop, a vécu samedi au Dojo national. Au terme des combats, les cadets du Dojo Momar Dieng (DMD) se sont distingués, tandis Cheikh Diop (DMD) que le Judo club AMAJELO a dicté sa loi dans la catégorie des juniors.

Pour la 1ère édition de la Coupe du président de la Ligue de Dakar, Idrissa Diop, 62 judokas étaient en lice samedi, au Dojo national. En perspective des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, la petite catégorie était à l’honneur.

Les judokas de Dojo Momar Dieng (DMD) ont réalisé la meilleure moisson chez les cadets. Sur les neuf finales disputées, ils ont réussi à glaner quatre médailles d’or. En effet, Ndèye Marème Sall (-57 kg), Aïssatou Faye (-70 kg) chez les filles et Namory Keïta (-81 kg), Al Bachir Keïta (-90 kg) ont ter- miné sur la plus haute marche du podium.

Chez les juniors, les pensionnaires de Club Judo AMAJELO ont ravi la vedette à leurs concurrents, en remportant trois médailles en or. Le club parcellois doit ses per- formances aux filles Adama Sambou (-63 kg), Astou Ndiaye (-78 kg) Diallo et au garçon Pape Mbaye Seck (-60 kg).

Stades